İran'da üst düzey üç nükleer bilimci daha İsrail saldırısında öldürüldü

İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansı, bugün üst düzey üç nükleer bilimcinin daha İsrail saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.

Tasnim, bilim adamlarının Ali Bakaei Karimi, Mansour Asgari ve Saeid Borji olarak tanımlandığını söyledi.

Yayın kuruluşu, “Ülkenin nükleer bilimcilerinden üçü - Ali Bekaei Karimi, Mansour Asgari ve Saeed Borji - Siyonist rejimin terörist saldırıları sırasında şehit oldu” dedi.

İran medyası daha önce İsrail saldırısında altı kişinin daha öldüğünü duyurmuştu.

Böylece İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırılarında öldürülen üst düzey İranlı nükleer bilimci sayısı 9'a yükseldi.

NÜKLEER TESİSLER BÜYÜK HASAR ALDI

Reuters'a verdikleri demeçte İran'da 150'den fazla hedefe yüzlerce mühimmatla saldırdıklarını belirten İsrailli yetkililer, İsfahan ve Natanz nükleer tesislerinin her ikisinin de “önemli ölçüde hasar gördüğünü” belirttiler.

Yetkili, İran'ın iki tesisteki hasarı onarmasının birkaç haftadan fazla zaman alacağını belirtirken, saldırılarda İranlı dokuz üst düzey nükleer bilimcinin öldürüldüğünü de sözlerine ekledi.