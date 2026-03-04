İran'da yeni dinî lider olacağı iddia edilen Mücteba Hamaney hakkında bilinenler

İran'da 1989'dan bu yana dinî lider olarak görev yapan Ali Hamaney, CIA'nın yerini tespit edip İsrail'in bombaladığı saldırıda öldürüldü.

Hamaney'in ölümü sonrası ülke genelinde 40 günlük yas ilan edilirken yerine kimin geçeceği tartışmaları da başladı.

İran İslam Devirimi'nin ardından ikinci dinî lider olarak görev yapan ve 37 yıldır da dinî lider olarak ülkeyi yöneten Hamaney'in yerine geçecek ismi 'Uzmanlar Meclisi' belirleyecek.

Ali Hamaney'in yerine geçmesi beklenen isim ise oğlu Mücteba Hamaney. Iran International'da dün yayımlanan habere göre İran Uzmanlar Meclisi, İran Devrim Muhafızları'nın baskısı nedeniyle Mücteba Hamaney'i yeni dinî lider olarak seçecek.

New York Times'ın haberinde de Mücteba Hamaney'in adı babasının en güçlü halefi olarak geçmişti. New York Times’a konuşan üç İranlı yetkili, İran’da dini lideri seçme yetkisine sahip Uzmanlar Meclisi’nin 3 Mart Salı günü iki ayrı toplantı yaptığını ve görüşmelerde Mücteba Hamaney’in “açık ara önde gelen aday” haline geldiğini söylemişlerdi.

MÜCTEBA HAMANEY HAKKINDA NELER BİLİNİYOR?

Mücteba Hamaney, Ali Hamaney'in 6 çocuğundan biri. Ali Hamaney'in en büyük ikinci çocoğu olan Mücteba Hamaney, 1969 yılında babasının memleketi Meşhed’de doğdu. Doğduğu dönemde İran’da henüz İslam Cumhuriyeti kurulmamıştı. Ülke 1979 devrimiyle monarşiden teokratik bir yönetime geçerken babası Hamaney, Hümeyni'nin ardından en güçlü ikinci isim haline geldi.

Lise eğitimini Tahran'daki Alevi Lisesi'nde alan Mücteba Hamaney İran’ın dini eğitim merkezlerinden olan Kum kentinde uzun yıllar devlet yönetimi ve din tarihi alanında eğitim aldı.

Ancak New York Times’a göre onun asıl etkisi kamuoyu önündeki faaliyetlerinden çok perde arkasındaki rolünden geldi. Özellikle son yıllarda babasının aldığı kararlarda etkili oldu ve İran’daki güvenlik ile askeri kurumlarla yakın ilişkiler kurdu.

İran'daki reformist siyasetçiler, Hamaney'in 2005'teki seçimlere müdahale ederek Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanı seçilmesini sağladığını iddia etmişlerdi.

SAĞ KOLUNU KULLANAMADIĞI İDDİA EDİLİYOR

Mücteba Hamaney'in de babası gibi 6 çocuğu bulunuyor. Kendisinin, İran-Irak savaşına dahil olduğu 1980'lerdeki bir suikast girişimi sonrası sağ kolunu kullanamaz hale geldiği de hakkında iddia edilen ama teyit edilemeyen bilgiler arasında.