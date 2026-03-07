İran'da yeni dinî lideri seçilecek: Ayetullahlardan süreci hızlandırma talimatı

ABD ve İsrail'in saldırıları altındaki İran'da suşkast sonucu öldürülen Ali Hamaney yerine seçilecek dinî liderin kim olacağı henüz belirlenmedi.

Son gelen haberlere göre İranlı dinî liderler, sürecin hızlandırılmasını istedi.

Al Jazeera'nin İran merkezli Tasnim Haber AJansı'ndan aktardığına göre Ayetullah Hossein Nouri Hamedani ve Ayetullah Naser Makarem Shirazi, Hamaney'in yerine geçecek ismin hızlıca belirlenmesini istiyorlar.

Nouri Hamedani, “düşmanı hayal kırıklığına uğratmak, şu anda bozulmamış olan ulusun birliğini ve dayanışmasını korumak ve ülkeyi saldırganlara karşı savunan güçlü silahlı kuvvetlerimizi desteklemek” için bunun önemli olduğunu söyledi.

Makarem Shirazi, “Bu önemli konunun zamanında gerçekleştirilmesi, işlerin daha da iyi organize edilmesine yol açacaktır” dedi.