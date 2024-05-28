İran'da yolcu uçağı zorunlu iniş yaptı

İran Hava Yolları'na ait Tahran-Hürremabad seferini yapan yolcu uçağı teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı.

İran'da Tahran-Hürremabad seferini yapmak üzere havalanan uçağının, teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptığı bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Hürremabad Havaalanı Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından İran Hava Yolları'na ait yolcu uçağı hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Uçağın teknik arıza nedeniyle Tahran Mihrabad Havalimanı'na döndüğü belirtilen haberde, yolcuların durumuna dair bilgi verilmedi.