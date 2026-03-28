İran'daki Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına füze isabet etti
İran Atom Enerjisi Kurumu, Buşehr Nükleer Enerji Santrali yerleşkesine ABD ve İsrail tarafından füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Cuma gecesi gerçekleşen ve santral sahasına isabet eden saldırıda herhangi bir can kaybı veya hasar bildirilmedi.
İran Atom Enerjisi Kurumu'ndan yapılan açıklamada "Suçlu Amerikan-Siyonist düşmanın Buşehr Nükleer Güç Santrali'ne yönelik üçüncü saldırısı: Cuma günü saat 23:40'ta bir füze santral sahasına isabet etti" denildi.
Açıklamada, saldırıda herhangi bir can kaybı, mali ya da teknik hasar meydana gelmediği belirtildi. Barışçıl nükleer tesislere yönelik bu saldırının uluslararası hukukun açık bir ihlali ve bölge güvenliği için ciddi bir tehdit olduğu vurgulandı.
سومین تهاجم دشمن جنایتکار آمریکایی_صهیونیستی به #نیروگاه_اتمی_بوشهر؛ پرتابهای ساعت ۲۳:۴۰ روز جمعه به محوطه نیروگاه اصابت کرد، اما هیچ خسارت جانی، مالی یا فنی گزارش نشده است. حمله به تأسیسات هستهای صلحآمیز نقض آشکار حقوق بینالملل و تهدیدی جدی برای #امنیت منطقه به شمار میرود.— Atomic Energy Organization Of Iran (@aeoi_ir) March 27, 2026