İran'daki Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına füze isabet etti

İran Atom Enerjisi Kurumu, Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına ABD-İsrail saldırılarında füze isabet ettiğini duyurdu.

İran Atom Enerjisi Kurumu'ndan yapılan açıklamada "Suçlu Amerikan-Siyonist düşmanın Buşehr Nükleer Güç Santrali'ne yönelik üçüncü saldırısı: Cuma günü saat 23:40'ta bir füze santral sahasına isabet etti" denildi.

Açıklamada, saldırıda herhangi bir can kaybı, mali ya da teknik hasar meydana gelmediği belirtildi. Barışçıl nükleer tesislere yönelik bu saldırının uluslararası hukukun açık bir ihlali ve bölge güvenliği için ciddi bir tehdit olduğu vurgulandı.