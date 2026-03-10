İran'daki ilkokul saldırısı ile ilgili Trump'a zor soru

ABD Başkanı Donald Trump, Miami'de düzenlediği basın toplantısında, İran gündemine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Donald Trump'a, ABD ordusuna ait bir Tomahawk füzesinin İran'daki bir okulu vurmasına ilişkin soru yöneltildi.

Bir gazeteci, Trump'a, "İran'ın bir şekilde Tomahawk füzeleri sahibi olduğu ve savaşın ilk gününde kendi ilkokulunu bombaladığını öne sürdünüz. Yönetim içinde bunu söyleyen tek kişi sizsiniz. Savunma Bakanınız dahi uçakta yanınızdayken olay sorulduğunda bunu söylemedi. Neden bunu söyleyen tek kişi sizsiniz?" sorusunu yöneltti.

Trump, soru karşısında, "Bu konuda yeterince bilgim yok" cevabını verdi.

"Bu konu şu an soruşturma altında" diyen Trump, "Tomahawk füzeleri başkaları tarafından da kullanılıyor. Soruşturma sürüyor, raporun sonucu ne çıkarsa ona uyacağım" ifadelerini kullandı.

Bölgede İran dahil birçok ülkenin Tomahawk füzelerine sahip olduğunu iddia eden Trump, bu saldırıya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ve bu soruşturmadan çıkacak sonuca göre hareket edeceğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

İran Kızılayına göre saldırıda en az 165 öğrenci ve öğretmen hayatını kaybetmişti.