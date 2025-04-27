İran'daki liman patlamasında can kaybı 25'e yükseldi

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.

Hürmüzgan Eyaleti Yargı Başkanı Mücteba Kahramani, yaptığı açıklamada, "Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e yükseldi. Şu ana kadar ölenlerden yalnızca 10 kişinin kimliği tespit edilebildi. Bunlardan 8’i erkek, 2’si ise kadın" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanlığı, patlamada yaralananların sayısının 800’e ulaştığını, 6 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.

YANGININ YÜZDE 80’İ SÖNDÜRÜLDÜ

İçişleri Bakanı İskender Mümini, Bender Abbas Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamanın ardından yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. Mümini, yangın söndürme operasyonlarının dün öğleden sonra başladığını ve Tahran başta olmak üzere çevre illerden yardım ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini aktardı.

Yangının yüzde 80’inin söndürüldüğünü belirten Mümini, kalan kısmın ise birkaç saat içinde tamamen söndürüleceğini ifade etti.