İran'daki patlama: En az 25 kişi hayatını kaybetti

İran'ın Kerman kentinde İranlı general Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma etkinliklerinde peş peşe 2 patlama meydana geldi. Süleymani'nin mezarının yakınlarında yaşandığı belirtilen patlamanın nedenine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı. Patlamada 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İran devlet televizyonu, bu sayıyı daha sonra 25 olarak güncelledi.

Dünya 03.01.2024 15:04 Giriş: 03.01.2024 15:04

Güncelleme: 03.01.2024 15:31 Kaynak: AA

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İran’ın Kirman eyaletinde, Kasim Süleymani'nin kabrinin bulunduğu mezarlığın yakınlarında, patlama meydana geldiği bildirildi.Patlamada ilk belirlemelere göre en az 25 kişi hayatını kaybetti. İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Devrim Muhafızları Ordusu, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin 3 Ocak 2020’de ABD’nin Bağdat’taki saldırısında öldürülmesinin 4. yıl dönümü anmalarının yapıldığı yolda patlama meydana geldi. Kirman’da, Süleymani'nin kabrinin de bulunduğu mezarlığa giden yolda gerçeksen patlamanın kapsamı ya da sebebine ilişkin detay verilmezken yayınlanan görüntülerde anma etkinliğine katılanların kaçıştığı ve ambulansların olay yerine gittiği görülüyor. İRAN'DAKİ SÜLEYMANİ ANMALARI İran’ın Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin 3 Ocak 2020’de ABD’nin Bağdat’taki saldırısında öldürülmesinin 4. yıl dönümü münasebetiyle anma programı düzenleniyor. Süleymani’nin mezarının da bulunduğu memleketinde düzenlenen programa İran’ın birçok kentinden binlerce kişi katılıyor. Bölgede gerilim yükseliyor: İran donanmasına aite savaş gemisi Kızıldeniz'e girdi