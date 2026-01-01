İran'daki protestolarda 2 kişi hayatını kaybetti

İran'ın Çeharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Lordigan ilçesindeki protestolarda 2 kişinin öldüğü belirtildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın bölgeden ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Çeharmahal ve Bahtiyari eyaletinde yerel saatle 09.00 sularında, 50'şer kişilik gruplar halinde 150'den fazla kişiden oluşan bir kalabalık, Besic Meydanı'nda, Belediye Meydanı'nda ve Lordigan Valiliği önünde toplanarak ülke yönetimine karşı sloganlar atmaya başladı.

Daha sonra eylemciler valilik binasına doğru hareket etti. Polis, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Olaylar sırasında 2 kişi hayatını kaybetti. Haberde, ölenlerin kimliği veya nasıl öldürüldüklerine dair ise bilgi verilmedi.

Öte yandan dün Loristan eyaletine bağlı Kuhdeşt kentinde 1 Besic mensubunun hayatını kaybettiği olaylar sırasında 20 kişinin tutuklandığı bildirildi.

İRAN'DAKİ EYLEMLER

İran'da 28 Aralık'ta ülkedeki ulusal para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kayıpları ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerin başlamasının ardından Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, 30 Aralık'ta Tahran'da düzenlediği basın toplantısında,"Protestoları, krizleri ve zorlukları görüyoruz, duyuyoruz ve resmi olarak tanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da halkın memnuniyetsizliğini kabul ettiklerini belirterek, mevcut ekonomik sorunlardan hükümetin sorumlu olduğunu ve yetkililere ABD gibi dış aktörleri suçlamamaları çağrısında bulunmuştu. Pezeşkiyan, halkı rahatlatacak adımlar atmak için çalıştıklarını belirtmişti.

Loristan eyaletine bağlı Kuhdeşt ilçesindeki gösteriler sırasında 31 Aralık'ta 21 yaşındaki bir Besic mensubu hayatını kaybetmişti.