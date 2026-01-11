İran'daki protestolarda can kaybı 116'ya yükseldi

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülkedeki ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan ve rejim karşıtı gösterilerle devam eden protestolorda hayatını kaybedenlerin sayısının 116'ya yükseldiğini duyurdu.

ABD merkezli HRANA'ya ait internet sitesinde yayımlanan raporda, ülkede 14 gündür süren gösterilere ilişkin bilgi verildi. Bir savcının olaylar sırasında öldürüldüğü ifade edildi.

Olaylarda 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığı aktarılan haberde, şu ana kadar 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

İranlı yetkililerden gösterilerde ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmadı.

HRANA, dünkü haberinde ölü sayısının 66'ya çıktığını duyurmuştu.

⁠İRAN'DAKİ EYLEMLER

İran'da rejim karşıtı hale gelen protestolar, Tahran’daki Kapalı Çarşı esnafının greve gitmesiyle başladı. Eylemler kısa sürede diğer eyaletlere yayıldı.

Son bir yılda tarihi dip seviyelere gerileyen riyal, yüksek enflasyonla birlikte halkın alım gücünü ciddi biçimde düştü. Enflasyonun yüzde 40’a ulaştığı ülkede, yaptırımlar, kötü yönetim ve yolsuzluk iddiaları ekonomik krizi derinleştiriyor.