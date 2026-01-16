İran'daki protestolarda can kaybı 2 bin 677'ye yükseldi

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 677'ye çıktığını duyurdu.

HRANA'nın haberine göre ülkenin birçok noktasındaki olaylarda 2 bin 600'den fazla kişi yaralandı ve 19 bin 97 kişi gözaltına alındı.

Gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 677 kişi yaşamını yitirdi.

İranlı yetkililer, gösterilerde ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapmadı.

ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, dünkü haberinde ölü sayısının 2 bin 615'e çıktığını duyurmuştu.

İRAN'DAKİ EYLEMLER

İran'da rejim karşıtı hale gelen protestolar, Tahran’daki Kapalı Çarşı esnafının greve gitmesiyle başladı. Eylemler kısa sürede diğer eyaletlere yayıldı.

Son bir yılda tarihi dip seviyelere gerileyen riyal, yüksek enflasyonla birlikte halkın alım gücünü ciddi biçimde düştü. Enflasyonun yüzde 40’a ulaştığı ülkede, yaptırımlar, kötü yönetim ve yolsuzluk iddiaları ekonomik krizi derinleştiriyor.

İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.