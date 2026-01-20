Giriş / Abone Ol
İran'daki protestolarda can kaybı 4 bin 29'a yükseldi

İran’da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 29’a yükseldi. HRANA, ülke genelindeki eylemlerde 26 bin 15 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Dünya
  • 20.01.2026 05:45
  • Giriş: 20.01.2026 05:45
  • Güncelleme: 20.01.2026 05:49
Kaynak: AA
ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 29'a yükseldiğini duyurdu.

HRANA'nın haberine göre, ülkenin birçok noktasındaki olaylar sonucunda 26 bin 15 kişi gözaltına alındı.

Gösterilerde çıkan olaylarda 180 güvenlik görevlisi dahil 4 bin 29 kişi yaşamını yitirdi.

HRANA, dünkü haberinde ölü sayısının 3 bin 919'a çıktığını duyurmuştu.

