İran'daki protestolarda can kaybı 65'e yükseldi

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülkedeki ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan ve rejim karşıtı gösterilerle devam eden protestolorda hayatını kaybedenlerin sayısının 65'e çıktığını bildirdi.

ABD merkezli HRANA'ya ait internet sitesinde yayımlanan raporda, ülkede 13 gündür süren gösterilere ilişkin bilgi verildi.

Bu süre zarfında İran'daki 31 eyalete yayılan gösterilerde 7'si 18 yaşından küçük toplam 50 eylemci ile emniyet güçlerine bağlı 15 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan raporda, ülke genelinde toplam 2 bin 311 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Esnaf, ülkedeki ekonomik sorunları protesto etmek amacıyla kepenk indirdi / AA

İRAN MAKAMLARI RESMİ AÇIKLAMA YAPMADI

Devam eden olaylarda onlarca kişinin yaralandığı vurgulanan raporda, yaralanmaların büyük ölçüde saçma ve plastik mermilerin isabet etmesi sonucu meydana geldiği ifade edildi.

İran makamlarından ise gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

HRANA, dün 12'nci güne ilişkin raporunda ölü sayısının 42'ye, gözaltına alınanların sayısının da 2 bin 277'ye yükseldiğini duyurmuştu.

İran'da 28 Aralık 2025'te, ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayılmıştı. Rejim, ülkenin birçok noktasında telefon ve internet hatlarını kesmişti.