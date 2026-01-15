İran'daki protestolarda can kaybı artıyor: Ölenlerin sayısı 2 bin 615'e yükseldi

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 615'e çıktığını duyurdu.

HRANA'nın haberine göre, ülkede 18 gündür süren protestolarda 2 bin 615 kişi yaşamını yitirdi.

2 bin 54 kişinin yaralandığı ve 18 bin 470 kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

İranlı yetkililerden gösterilerde ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmadı.

ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, dünkü haberinde, ölü sayısının 2 bin 550'ye çıktığını duyurmuştu.

***

İRAN'DAKİ EYLEMLER

İran'da rejim karşıtı hale gelen protestolar, Tahran’daki Kapalı Çarşı esnafının greve gitmesiyle başladı. Eylemler kısa sürede diğer eyaletlere yayıldı.

Son bir yılda tarihi dip seviyelere gerileyen riyal, yüksek enflasyonla birlikte halkın alım gücünü ciddi biçimde düştü. Enflasyonun yüzde 40’a ulaştığı ülkede, yaptırımlar, kötü yönetim ve yolsuzluk iddiaları ekonomik krizi derinleştiriyor.

İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.