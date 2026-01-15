“İran'daki protestolarda gözaltına alınan Erfan Soltani’nin idam cezası ertelendi” iddiası: İran’dan açıklama

İran’daki protestolarda gözaltına alınan ve hakkında idam cezası bulunduğu öne sürülen Erfan Soltani’nin infazı ertelendi.

26 yaşındaki Erfan Soltani 8 Ocak Perşembe günü Fardis kentinde gözaltına alındı.

Yetkililer, idam cezası verilen Soltani’nin ailesine 14 Ocak Çarşamba günü infazın gerçekleşeceğini açıkladı.

Norveç merkezli Hengaw İnsan Hakları Örgütü’ne göre Soltani’ye avukata erişim ve hukuki savunma hakkı tanınmadı.

Hengaw, Soltani’nin “yaşam hakkına ilişkin ciddi ve devam eden endişeler” bulunduğunu, ancak yakınlarından edinilen bilgilere göre infazın ertelendiğini söyledi.

Bugün (15 Ocak Perşembe) İran yargısı, 26 yaşındaki Soltani’nin idama mahkûm edildiği yönündeki haberleri reddetti.

AİLESİNE BİLGİ VERİLMİYOR

Yargı, Soltani’nin yalnızca hapis cezası öngören güvenlik bağlantılı suçlamalarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

İranlı yetkililerin, Soltani’nin protestoyla bağlantılı olarak gözaltına alındığı dışında ailesine dosyayla ilgili başka bilgi vermediği bildirildi.

Hengaw’dan Awyar Shekhi, BBC’ye yaptığı açıklamada Soltani’nin avukat olan Soltani’nin kız kardeşinin davayı takip etmeye çalıştığını ancak yetkililerin kendisine “takip edilecek bir şey olmadığı” yanıtını verdiğini aktardı.