İran'daki protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 919’a yükseldi

Dünya
  • 19.01.2026 10:04
  • Giriş: 19.01.2026 10:04
  • Güncelleme: 19.01.2026 10:10
Kaynak: DHA
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen İran'daki hükümet karşıtı protesto / Fotoğraf: AA

İran'daki protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 919’a yükseldi.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülke genelindeki gösterilerde 3 bin 919 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, 24 bin 669 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

İran’da 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı’da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

