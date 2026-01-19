İran'daki protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 919’a yükseldi
İran'daki protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 919’a yükseldiği açıklandı.
Kaynak: DHA
ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülke genelindeki gösterilerde 3 bin 919 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Açıklamada, 24 bin 669 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.
İran’da 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı’da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.