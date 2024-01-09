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İran'daki trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 09.01.2024 11:10
  • Giriş: 09.01.2024 11:10
  • Güncelleme: 09.01.2024 11:11
Kaynak: AA
İran'daki trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti

İran'ın Loristan eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına göre, Loristan Trafik Müdürü Muhammed Zarii, konuya ilişkin bilgi verdi.

Zarii, "Loristan'daki Hurrem Abad-Burucerd otobanında otobüs, tır ve otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 8 kişi yaralandı." dedi.

Kazaya aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otobüsün neden olduğunu söyleyen İranlı yetkili, yaralıların en yakın hastanelere nakledildiğini kaydetti.

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