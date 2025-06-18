İran'dan 3 uçak, daha önce ABD ile yürütülen müzakerelerde arabuluculuk yapan Umman'a gitti

İran-İsrail arasındaki 'ilan edilmemiş savaş' sürerken önemli bir gelişme yaşandı.

Halihazırda hava sahası kapalı olan İran'dan kalkan 3 uçak, daha önce ABD ile Tahran arasında gerçekleştirilen müzakerelerde arabuluculuk yapan Umman'ın başkenti Maskat'a gitti.

"Flight Radar" sitesindeki haritaya göre, İran'ın güneyinden kalkan 3 ayrı uçak Maskat Havalimanı'na iniş yaptı.

"UÇAK CUMHURBAŞKANLIĞINA AİT"

Dünya basında çıkan haberlerde Maskat'a giden uçaklardan birinin İran Cumhurbaşkanlığına ait olduğu iddiası gündeme getirildi.

İran'dan kalkan 3 uçağın daha önce ABD ile yürütülen nükleer müzakerelerde arabuluculuk eden Umman'a gitmesi, yaşanan süreçte dikkat çekti zira ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerde bulunurken aynı zamanda "Hiçbir şey için geç değil" açıklaması yapmıştı.

Trump'ın bu açıklaması, yeniden müzakerelerin başlayıp başlamayacağına yönelik soru işaretleri yaratmıştı.

İRAN VE UMMAN'DAN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

İran veya Umman'dan Maskat'a inen uçaklara ve bu uçaklarda müzakere heyeti olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in saldırılarının başladığı 13 Haziran'dan bu yana İran hava sahası uçuşlara kapalıydı ve ülkedeki yerel hava yolları uçuşlarına ara vermişti.