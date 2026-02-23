İran'dan "ABD askeri" açıklaması

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, Tahran ile Washington arasında 26 Şubat Perşembe günü yapılması planlanan görüşmelerin ABD Başkanı Donald Trump açısından “gerçek bir sınav” niteliği taşıdığını söyledi. Rızai, görüşmelerin “Amerikan askerlerinin cehenneme mi gideceğini yoksa Amerika’ya mı döneceğini” ortaya koyacağını dile getirdi.

İbrahim Rızai, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tahran ile Washington arasında 26 Şubat Perşembe günü yapılması planlanan söz konusu müzakere turunun, iki ülke arasındaki gerilimin artıp artmayacağını belirleyeceğini ifade etti.

Rızai, görüşmelerin sonucunun bölgedeki ABD askerlerinin geleceği açısından da belirleyici olacağını savunarak, görüşmelerin “Amerikan askerlerinin cehenneme mi gideceğini yoksa Amerika’ya mı döneceğini” ortaya koyacağını dile getirdi.

Sözcü İbrahim Rızai ayrıca, yaklaşan temasların, taraflar arasında olası bir çatışma süreci ya da gerilimin düşürülmesi yönünde kritik bir dönüm noktası olacağını belirtti.