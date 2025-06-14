İran'dan ABD ile yarın yapılması planlanan nükleer görüşmelere ilişkin açıklama

İran, İsrail'in başlattığı saldırıların ardından yarın ABD ile yapılması planlanan nükleer görüşmelere katılıp katılmayacağına ilişkin net bir mesaj vermedi.

Reuters'in haberine göre İran, Tahran'ın nükleer programı konusunda ABD ile yürütülen diyaloğun “anlamsız” olduğunu belirtse de yarın yapılması planlanan görüşmelere katılıp katılmayacağına henüz karar vermediğini ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hamid Baghaei, "Karşı taraf [ABD] diyaloğu anlamsız kılacak şekilde hareket etti. Hem müzakere ettiğinizi iddia edip hem de Siyonist rejimin [İsrail] İran topraklarını hedef almasına izin vererek iş bölümü yapamazsınız. Pazar günü bu konuda ne karar vereceğimiz henüz belli değil” dedi.

İsrail'in diplomatik süreci “etkilemeyi başardığını” ve İsrail saldırısının Washington'un izni olmadan gerçekleşmeyeceğini söyleyen Baghaei, Washington'u saldırıyı desteklemekle suçladı.

İran daha önce ABD'yi İsrail'in saldırılarında suç ortağı olmakla suçlamış, ancak Washington bu iddiayı reddetmiş ve BM Güvenlik Konseyi'nde Tahran'a nükleer programı konusunda müzakere etmenin “akıllıca” olacağını söylemişti.

ABD-İran nükleer görüşmelerinin altıncı turu pazar günü Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılacaktı ancak İsrail saldırılarının ardından görüşmelere devam edilip edilmeyeceği belirsizliğini koruyor.

İran uranyum zenginleştirme programının sivil amaçlar dışında kullanıldığını reddediyor ve İsrail'in gizlice nükleer silah geliştirdiği yönündeki iddialarını yalanlıyor.

TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ

Dün yaptığı açıklamada İran'a tehdit içerikli bir mesaj gönderen Trump, "Planlanan bir sonraki saldırılar çok daha acımasız olacak. İran, geriye hiçbir şey kalmadan önce bir anlaşma yapmalı ve bir zamanlar İran İmparatorluğu olarak bilinen şeyi kurtarmalı" demişti.