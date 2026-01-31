İran'dan ABD'nin tehditlerine yanıt: "Herhangi bir saldırıya cevabımız Tel Aviv’in kalbine ulaşır"

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in danışmanı Ali Şemhani, ABD'nin tehditlerine yanıt verdi.

Hamaney’i Yüksek Savunma Konseyi’nde temsil eden Şemhani, bugün yaptığı açıklamada, ülkesinin herhangi bir saldırıya “etkili ve caydırıcı” bir karşılık vereceğini söyledi.

Şemhani, İran merkezli Tesnim haber ajansı tarafından aktarılan açıklamasında, İran’ın olası bir saldırıya vereceği yanıtın ‘Tel Aviv’in kalbine ulaşacağını’ söyledi.

Öte yandan İran Genelkurmay Başkanı Emir Hatemi, ABD ve İsrail’i herhangi bir saldırıdan kaçınmaları konusunda uyardı. Hatemi, Washington’un bölgede yoğun askeri takviyeler yapmasıyla birlikte İran güçlerinin “en üst düzeyde alarm halinde” olduğunu belirtti. Hatemi, resmi haber ajansı IRNA’ya yaptığı açıklamada, “Eğer düşman bir hata yaparsa, bu durum yalnızca kendi güvenliğini değil, bölgenin ve siyonist rejimin güvenliğini de tehlikeye atar” ifadelerini kullandı.

İran Silahlı Kuvvetleri’nin “en üst düzey savunma ve askeri hazırlık” içinde olduğunu vurgulayan Hatemi, ayrıca “nükleer teknolojinin ortadan kaldırılamayacağını” söyledi.

“MÜZAKERELERE HAZIRIZ”

Öte yandan Tahran yönetimi, eş zamanlı olarak ABD ile müzakerelere açık olduğu mesajını da veriyor. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, dün ve bugün yaptığı açıklamalarda, İran’ın nükleer silahlanmadan vazgeçmesi ve karşılığında Tahran’a yönelik yaptırımların kaldırılmasını içeren bir anlaşma için Washington ile müzakereye hazır olduğunu söyledi. Ancak Arakçi, İran’ın “savunma ve balistik füze kapasitesinin” müzakere ya da pazarlık konusu olmasının söz konusu olmadığını da kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Beyaz Saray’ın taleplerini yerine getirmesi için İran yönetimine süre tanıdığını söyledi ancak sürenin ne zaman dolacağını belirtmedi. Trump, “tüm seçeneklerin masada olduğunu” söylemiş, nihai kararın henüz alınmadığını ifade etmişti.