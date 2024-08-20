İran'dan "ABD seçimlerine müdahale edildi" iddialarına yanıt

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Tahran'ın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarının tekrarlanmasına tepki göstererek Washington yönetiminden iddialara ilişkin belge sunmalarını istedi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, temsilcilik tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Daha önce de belirttiğimiz üzere, İran'ın ABD başkanlık seçimlerine müdahale etme gibi bir hedef ve düşüncesi yoktur. Eğer ABD hükümeti bu iddiasında doğruysa, bize belgelerini sunmalıdır ki cevabımızı alabilsinler." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu iddiaların "asılsız" ve "dayanaktan yoksun" olduğu kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde, ABD başkanlık yarışında Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın ekibi, İran'ı kampanyalarına yönelik siber saldırı gerçekleştirmekle suçlamıştı. Benzeri suçlama sonrasında da tekrarlanmıştı.