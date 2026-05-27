İran'dan ABD ve İsrail'e: "Yumuşak savaş yöntemlerine ağırlık verildiler"

İran İstihbarat Bakanlığı, "güvenilir istihbarat kaynaklarına dayandırdığını" belirttiği açıklamasında, "Düşman, son savaşın başında açıkça ilan ettiği ve askeri saldırıyla başaramadığı ülkeyi yıkma ve bölme hedefini, diğer yollarla gerçekleştirmeye çalışmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Bu kapsamda, ABD ve İsrail'in "yumuşak savaş, bilişsel savaş ve hibrit savaş yöntemlerine ağırlık verdiği" belirtildi.

ABD ve İsrail'in, sosyal provokasyonlar oluşturmayı, ulusal birliği bozmayı, özellikle kuzeybatı ve güneydoğu bölgelerinde saldırılar düzenlemeyi, ülke içinde suikast ve sabotaj eylemleri gerçekleştirmeyi planladığı kaydedildi.

Açıklamada, "düşmanların" silah, mühimmat ve özellikle Starlink gibi iletişim cihazlarının kaçakçılığını artırmayı, BBC Farsça, Amerika'nın Sesi ve "Iran International" gibi medya kuruluşlarını casusluk ve kışkırtma amacıyla kullanmayı, sosyal medya platformlarını da dezenformasyon için devreye sokmayı hedeflediği ifade edildi.

İstihbarat Bakanlığının açıklamasında, "bu planlara karşı gerekli önlemlerin alındığı ve İran halkının birlik ve direnişinin tüm bu tehditleri boşa çıkaracağı" ifadelerine yer verildi.