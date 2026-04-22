İran'dan ABD'ye sert uyarı: "Hedeflerimiz belirli, elimiz tetikte"
İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, yayımladığı bildiride ABD Başkanı ve askeri komutanlarını uyardı. Olası bir saldırı halinde önceden belirlenmiş hedeflere daha sert şekilde karşılık verileceğini duyuran Karargah, tüm birimlerin teyakkuzda olduğunu açıkladı.
Kaynak: AA
İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, İran’a yönelik herhangi bir olası saldırıya ilişkin, “ABD Başkanı ve o ülkenin saldırgan komutanlarını uyarıyoruz, elimiz tetikte” açıklamasında bulundu.
İran basınına göre, Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, ABD ile yaşanan gerginliğe ilişkin bildiri yayımladı.
Bildiride, “ABD Başkanı ve o ülkenin saldırgan komutanlarını tekrar eden tehditleri üzerine uyarıyoruz. Elimiz tetikte. İran’a saldırı gerçekleşmesi halinde önceden belirlenmiş hedeflere daha sert şekilde saldıracağız” ifadelerine yer verildi.