İran'dan açıklama: ABD'nin görüşlerini inceliyoruz, ültimatomla müzakereyi kabul etmiyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran’ın sunduğu 14 maddelik çözüm planına ABD tarafının verdiği yanıtın kendilerine ulaştığını ve inceleme sürecinin başladığını duyurdu.

MEDYADAKİ ‘HÜRMÜZ’ İDDİALARINA YALANLAMA

İran Devlet Televizyonuna göre, Bekayi, ülkesinin Pakistan aracılığıyla ABD'ye sunmuş olduğu 14 maddelik teklifle ilgili açıklamalarda bulundu. Bekayi, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki mayınları temizleyeceği yönündeki iddiaları "14 maddelik önerisi savaşın sona erdirilmesine odaklanmıştır. Önerilen çerçeve öncelikle bir duraklama ve ardından 30 günlük bir süre zarfında ayrıntıların ele alınması üzerine kuruludur. Nükleer mesele bu maddelerde yer almamaktadır. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki mayınları temizlemeyi taahhüt ettiği yönündeki iddialar, medyanın uydurmasıdır" sözleriyle yalanladı.

‘30 GÜNLÜK SÜREÇ’ VURGUSU

Önerilen planın detaylarına değinen Bekayi, öncelikle çatışmalarda bir duraklama sağlanmasını ve ardından 30 günlük bir süre zarfında ayrıntıların müzakere edilmesini öngördüklerini ifade etti. İran'ın, ültimatomla müzakere yürütmeyi temelde kabul etmediğini belirten Bekayi, olası bir anlaşmanın garantisinin ülkesinin sahadaki gücü olduğunu kaydetti.