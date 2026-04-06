İran'dan Arap liderlere çağrı

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Danışmanı Ali Ekber Velayeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin elektrik altyapısına saldırı tehditlerine ilişkin, "Arap ülkelerinin liderleri, bölgenin karanlığa gömülmesini önlemek için Trump'a Fars (Basra) Körfezi'nin kumar yeri olmadığını anlatmalıdır." ifadelerini kullandı.

Velayeti, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Trump'ın tehditlerini değerlendirdi.

Trump'ın tehditlerini hayata geçirmesi halinde İran'ın karşı saldırılarıyla "bölgenin karanlığa gömüleceğine" işaret eden Velayeti, "ABD'nin ahmak Başkanı, İran'ın elektrik altyapısına saldırı tehdidinde bulundu. Arap ülkelerinin liderleri, bölgenin karanlığa gömülmesini önlemek için Trump'a Fars (Basra) Körfezi'nin kumar yeri olmadığını anlatmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP'TAN TEHDİTLER

ABD Başkanı Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran yönetimine ağır hakaretlerde bulunarak, İran'ın 48 saat içinde "anlaşma" yapmaması halinde 7 Nisan'da ülkenin enerji santrallerini ve köprülerini vuracağını iddia ederek, İran yönetimine ağır hakaretler etmiş ve Hürmüz Boğazı'nı açması çağrısında bulunmuştu.

Trump, söz konusu süreyi 8 Nisan'a kadar uzattığını duyurmuştu.