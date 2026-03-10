İran'dan ateşkes resti: "Döngüyü kıracağız!"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD-İsrail'in ülkesine açtığı savaşta ateşkes arayışında olmadıklarını belirtti.

Kalibaf, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Biz kesinlikle ateşkes arayışında değiliz, saldırganın ağzına bir yumruk atılması gerektiğine inanıyoruz ki dersini alsın ve bir daha asla sevgili İran'ımıza saldırmayı düşünmesin" ifadelerini kullandı.

İran Meclis Başkanı, şunları kaydetti:

"Siyonist rejim, utanç verici varlığını ve egemenliğini pekiştirmek için savaş-müzakere-ateşkes ve ardından yeniden savaş döngüsünü sürdürüyor. Biz ise bu döngüyü kıracağız."

ABD Başkanı Donald Trump'ın dünkü açıklamalarında, ülkesinin İsrail ile birlikte İran'a karşı başlattığı savaşta ateşkes arayışında olduğuna dair yorumlar yapılmıştı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.