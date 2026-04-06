İran'dan ateşkes teklifine yanıt: Hürmüz Boğazı'nın 'acil açılması' talebi reddedildi

İran, Pakistan tarafından hazırlanan 2 aşamalı ateşkes planının ilk adımını reddetti.

AP ve Reuters'ın aktardığına göre İran, ABD ile aralarında imzalanması öngörülen ve Pakistan tarafından hazırlanan ateşkes planının ana hatlarını kabul etti ancak Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaya yönelik 'acil adımı' reddetti.

Görüşmelerin bu noktada tıkandığı ancak devam etmesinin beklendiği de aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu boyunca İran’ın salı akşamına kadar Hürmüz Boğazı’nı tamamen yeniden açmayı kabul etmemesi halinde İran’daki elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir etmekle tehdit etmişti.

ATEŞKES PLANI

Reuters'ın haberine göre Pakistan tarafından hazırlanan ve gece boyunca İran ve ABD ile paylaşılan düşmanlık sonlandırma çerçevesi, acil ateşkesin ardından kapsamlı bir anlaşmanın geleceği iki aşamalı bir yaklaşım içeriyor.

PAKİSTAN GENELKURMAY BAŞKANI İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Reuters'ın kaynakları, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir'in bütün gece ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, özel elçi Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile temas halinde olduğunu söyledi.

"İSLAMABAD ANLAŞMASI”

Söz konusu planlara göre, ateşkes derhal yürürlüğe girecek ve Hürmüz Boğazı yeniden açılacak. Daha kapsamlı bir anlaşmanın sonuçlandırılması için ise 15-20 gün süre tanınacak. Geçici olarak “İslamabad Anlaşması” olarak adlandırılan bu anlaşma, boğaz için bölgesel bir çerçeve içerecek ve nihai yüz yüze görüşmeler İslamabad'da yapılacak.