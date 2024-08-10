İran'dan BMGK'ye çağrı: Derhal ve etkili bir şekilde harekete geçilmeli

İran, İsrail ordusunun Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin öldürüldüğü saldırının ardından uluslararası topluma İsrail'in soykırım ve savaş suçlarını durdurma çağrısını yineledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, saldırıya ilişkin yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail'in söz konusu saldırısını, soykırım suçunun, savaş suçunun ve insanlığa karşı suçun aynı anda işlenmesinin açık bir örneği olarak değerlendirdi.

Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na saldırıyla İsrail'in uluslararası barış ve güvenliği bir kez daha tehdit ettiğini vurgulayan Kenani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) BM Sözleşmesi'nin 7. Bölümü uyarınca derhal ve etkili bir şekilde harekete geçmesini talep etti.

İsrail güçleri, Derec Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na saldırı düzenlemişti. Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleşen saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve çıkan yangın nedeniyle yandığını kaydetmişti. Sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği belirtilmişti.