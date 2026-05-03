İran'dan Donald Trump'a mesaj: "Seçim yapmalı"

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın "imkansız bir operasyon" ile "kötü bir anlaşma" arasında seçim yapmak durumunda kaldığını belirtti.

Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Kurumunun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İran'ın ablukaya karşı Pentagon'a verdiği ültimatom; Çin, Rusya ve Avrupa'nın Washington'a karşı ton değiştirmesi; Trump'ın Kongre'ye gönderdiği pasif içerikli mektup; İran'ın müzakere şartlarının kabul edilmesi hepsi tek bir anlama geliyor: Trump, imkansız bir operasyon ile İran'la kötü bir anlaşma arasında seçim yapmalı."

Açıklamada ayrıca "ABD için karar alma alanının daraldığı" ifade edildi.