İran'dan Esad açıklaması: İddialar doğru değil

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi üyesi Yakup Rızazade, Suriye’deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran basınına konuşan Rızazade, Suriye’de siyasi çözüm için diplomasi çabalarının sürdüğünü belirterek, "Suriye’den bize gelen haberler iyi değil ve endişe verici. Rusya ile temas halindeyiz. Türkiye ve Irak gibi Suriye’ye komşu ülkeler ile de görüşüyoruz” dedi.

ESAD ŞAM’DA VE AİLESİYLE BİRLİKTE"

Rızazade, Beşar Esad’ın ülkeden ayrıldığı yönündeki iddialara da değindi. Rızazade, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in danışmanı Ali Laricani’nin dün Suriye’nin başkenti Şam’da Esad ile görüştüğünü söyleyerek, "Ali Laricani’nin Şam ziyareti ve Doha’daki Astana görüşmeleri ile Suriye’de bir siyasi çözüm bulunacağını umut ediyorum. Esad ve ailesinin Suriye’den ayrıldıkları yönündeki iddialar doğru değil" ifadelerini kullandı.

“ASKERİ DANIŞMANLARIMIZ BÖLGEDEN ÇEKMEDİK"

İran’ın Suriye’deki askeri danışmanlarını çektiği yönündeki iddiaları da reddeden Rızazade, "Suriye’deki askeri danışmanlarımızı bölgeden çekmedik ve Şam Büyükelçiliğimiz halen aktif durumda" dedi.