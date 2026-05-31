İran'dan Hürmüz açıklaması: Geçiş yapan gemi sayısı açıklandı

İran, son 24 saatte donanmanın koordinasyonu ve izniyle Hürmüz Boğazı'ndan 28 geminin geçtiğini duyurdu.

Açıklamada, son 24 saatte donanmanın koordinasyonu ve güvenliği altında petrol tankerleri, konteyner gemileri ve diğer ticari gemiler dahil olmak üzere 28 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği belirtildi.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin akıllı kontrol şeklinde yönetildiği ifade edildi.