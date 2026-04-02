İran'dan "Hürmüz Boğazı, ABD-İsrail ve destekçilerine açılmayacak" mesajı

İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı Velayeti, Hürmüz Boğazı’nın İran’ın "düşmanlarına" kapalı kalacağını belirtirken, savaşın seyrinin Tahran’ın stratejisiyle belirleneceğini söyledi.

Dünya
  • 02.04.2026 09:54
  • Giriş: 02.04.2026 09:54
  • Güncelleme: 02.04.2026 10:00
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, Hürmüz Boğazı'nın "İran'ın düşmanlarına ve onların üslerine kapalı kalacağını" belirtti.

Velayeti, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Hürmüz Boğazı dünyaya açıktır ancak İran halkının düşmanlarına ve bölgedeki üslerine her zaman kapalı kalacaktır" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, başlattığı savaşın gidişatıyla ilgili iddialarına değinen Velayeti, "Savaş, saldırganların coşkusu ve hayalleriyle değil, İran'ın stratejisi ve otoritesiyle sona erecektir" değerlendirmesinde bulundu.

