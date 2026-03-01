İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Al Jazeera televizyonuna verdiği röportajda, ülkedeki son gelişmelere ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İranlı Bakan Erakçi, ülkesinin şu anda Hürmüz Boğazı'nı kapatma niyetinde olmadığını kaydetti.

Erakçi, "bu aşamada boğazdaki seyrüseferleri aksatacak herhangi bir şey yapmayı planlamadığını" söyledi.

BİR PETROL TANKERİ VURULMIŞTU

İran donanması, ABD-İsrail'in saldırıları nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin kapatıldığını duyurmuştu.

Öte yandan İran devlet televizyonunun haberine göre, Hürmüz Boğazı'ndan uyarıları dikkate almadan "yasa dışı" geçiş yapmaya çalışan bir petrol tankeri hedef alındı.

Tankerin vurulduktan sonra alevler içinde ve batmak üzere görüldüğü görüntüleri yayımlandı.