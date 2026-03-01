İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması
İranlı Bakan Erakçi, ülkesinin şu anda Hürmüz Boğazı'nı kapatma niyetinde olmadığını ve "bu aşamada boğazdaki seyrüseferleri aksatacak herhangi bir şey yapmayı planlamadığını" söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Al Jazeera televizyonuna verdiği röportajda, ülkedeki son gelişmelere ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İranlı Bakan Erakçi, ülkesinin şu anda Hürmüz Boğazı'nı kapatma niyetinde olmadığını kaydetti.
Erakçi, "bu aşamada boğazdaki seyrüseferleri aksatacak herhangi bir şey yapmayı planlamadığını" söyledi.
BİR PETROL TANKERİ VURULMIŞTU
İran donanması, ABD-İsrail'in saldırıları nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin kapatıldığını duyurmuştu.
Öte yandan İran devlet televizyonunun haberine göre, Hürmüz Boğazı'ndan uyarıları dikkate almadan "yasa dışı" geçiş yapmaya çalışan bir petrol tankeri hedef alındı.
Tankerin vurulduktan sonra alevler içinde ve batmak üzere görüldüğü görüntüleri yayımlandı.
MAERSK, HÜRMÜZ BOĞAZI GEÇİŞLERİNİ ASKIYA ALDI
Dünyanın en büyük konteyner taşımacılık şirketlerinden Maersk, Hürmüz Boğazı'ndan tüm gemilerinin geçişlerini bir sonraki duyuruya kadar durdurduğunu bildirdi.
Danimarka merkezli Maersk’ten yapılan yazılı açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları sonrası, İran'ın geçişleri kapattığı öne sürülen Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin bilgilere yer verildi.
Maersk’e ait gemilerdeki mürettebatın, gemilerin ve gemilerdeki yüklerin güvenliğinin şirket için öncelikli olduğuna işaret edilen açıklamada, “Bir sonraki duyuruya kadar Hürmüz Boğazı'ndaki tüm gemi seferlerini askıya alıyoruz.” ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, bölge limanlarına uğrayan seferlerde gecikmeler, rota değişiklikleri veya sefer saatlerinde düzenlemeler yapılabileceği de kaydedildi.