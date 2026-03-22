İran'dan Hürmüz Boğazı için "geçiş ücreti" açıklaması

İranlı milletvekili, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bazı gemilerden 2 milyon dolar ücret aldıklarını" söyledi.

  • 22.03.2026 11:32
  • Güncelleme: 22.03.2026 11:37
Kaynak: AA
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Alaaddin Burucerdi, ülkesinin Hürmüz Boğazı’ndan geçen bazı gemilerden 2 milyon dolar geçiş ücreti aldığını belirtti.

Milletvekili Burucerdi, katıldığı bir televizyon programında Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

İran’ın 47 yıl sonra Hürmüz Boğazı’nda yeni bir egemenlik anlayışı ortaya koyduğunu söyleyen Burucerdi, ülkesinin, boğazdan geçen bazı gemilerden 2 milyon dolar geçiş ücreti aldığını belirtti.

Burucerdi, Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerde ücret alınmasının ise İran’ın gücünü gösterdiğini savundu.​​​​​​​

