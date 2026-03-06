İran'dan IKBY'ye çifte tehdit: "Geçit verirseniz altyapınızı vururuz"

İran, ABD ve CIA’in Irak’ın kuzeyindeki Kürt güçlerini sahaya süreceği iddiaları üzerine Erbil yönetimine yönelik uyarılarının dozunu artırdı. Genelkurmay Başkanlığı ve Hatemu'l Enbiya Karargahı’ndan gelen peş peşe açıklamalarda, sınırda işbirliği yapan her noktanın ve IKBY’ye ait tüm stratejik tesislerin "meşru hedef" sayılacağı vurgulandı.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Ebulfazl Şikarçi, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) liderlerine yönelik doğrudan uyarılarda bulundu. ABD'nin bölgedeki grupları İran'a karşı organize ettiği iddialarına değinen Şikarçi, "Kuzey Irak bölgesinin liderleri kendi egemenliklerini düşünüyorlarsa bu çeteleri durdurmalı; aksi takdirde altyapılarına saldırılacak ve güvensizliğin acısını tadacaklar" dedi.

Şikarçi, bu gruplara geçiş yolu açılması durumunda bölgedeki tüm tesislerin hedef alınacağını ve düşman güçlerine müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etti.

"HÜRMÜZ BOĞAZI ABD-İSRAİL İLE BAĞLANTILI GEMİLER DIŞINDAKİLERE AÇIK"

Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Şikarçi, İran'ın bölgesel ülkeleri veya egemenliklerini hedef almadığını, operasyonlarının ABD ve İsrail'e yönelik olduğunu ifade ederek, şunları aktardı:

"Hürmüz Boğazı'nı kapatmadık ve kapatmayacağız. Hürmüz Boğazı bölgedeki Müslüman ülkelerine aittir ve küresel ticaret için hayati bir güzergahtır ve biz de bu uluslararası su yolunun güvenliğine her zaman önem verdik."

İranlı general şöyle devam etti:

"Bugün herhangi bir gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçebilir ve biz gemilerin geçişini engellemeyeceğiz ancak gemilerin canları, teçhizatları ve tesislerinin sorumluluğunun onlara ait olduğunu ve savaş koşullarında güvenliği garanti edemeyeceğimizi beyan ederiz. Hürmüz Boğazı'nda iki tür gemiye izin vermeyeceğiz. Amerikan ve Siyonist rejimlere bağlı gemiler. Bunlar geçmeye çalışırsa vurulacaklar. Sadece iki bayrağın geçmesine izin verilmiyor. Amerikan bayrağı ve Siyonist bayrağı. Diğer ülkeler diledikleri bayrak altında geçebilirler."

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ABD gemilerine eskort gönderileceğine dair açıklamasına işaret eden Şikarçi, "İran, petrol tankerlerine eşlik edilmesini ve Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için ABD güçlerinin varlığına dair iddiaları memnuniyetle karşılıyor ve onların varlığını bekliyoruz" diye konuştu.

"14 ABD ÜSSÜ HEDEF ALINDI"

Diğer yandan İran'ın karşı saldırılarında bölgedeki 14 ABD üssünü hedef aldığını aktaran Şikarçi, bu üslerin enkaza dönüştüğünü ve özellikle Bahreyn'de olmak üzere yaralıların ABD hava ambulansları tarafından tahliye edildiğini iddia etti.

Şikarçi, İran'ın ABD ve İsrail güçlerini kısıtlama olmaksızın hedef almaya devam edeceğini belirterek, yakında daha gelişmiş silahların kullanılacağı uyarısında bulundu ve Bahreyn'deki bir ABD üssünde yaşanan olayla ilgili daha fazla ayrıntının yarın açıklanmasının beklendiğini kaydetti.

İranlı general, "Amerika Birleşik Devletleri ve Siyonist rejime yönelik saldırılarımız her geçen gün daha da artacaktır. ABD ve Siyonist rejim için daha fazla sürpriz açıklayacağız" dedi.

"DÜŞMANLA HERHANGİ BİR İŞBİRLİĞİ, GÜÇLÜ YANITLA KARŞILANACAK"

Savaşı yürüten Hatemu'l Enbiya Karargahı Sözcülüğü tarafından da IKBY'ye yönelik açıklama yapıldı. Açıklamada, "İran sınırları boyunca düşman güçlerin konuşlandırılmasında herhangi bir işbirliği, güçlü yanıtla karşılanacaktır" denildi.

İran'ın bölgedeki devletlere saygı duyduğu belirtilen açıklamada, "ABD ve İsrail tarafından bize karşı askeri eylem için kullanılan herhangi bir yeri kararlı bir şekilde hedef alacağız" ifadeleri kullanıldı.

Amerikan CNN televizyonu, ABD'li kaynaklara dayanarak, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA), İran'da ayaklanma çıkarmak amacıyla Irak'ın kuzeyindeki Kürt grupları sahaya sürmeye çalıştığını iddia etmişti.