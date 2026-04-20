İran'dan ikinci tur müzakere açıklaması: Herhangi bir plan yok

ABD ile İran heyetleri arasındaki ikinci tur müzakerelerinin Pakistan’ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilmesi bekleniyor.

İkinci tur müzakereleri öncesi, başkent İslamabad'da yoğun güvenlik önlemleri alındı.

İRAN'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

İran Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da ABD ile İran heyetleri arasında yapılması beklenen ikinci tur müzakereleri hakkında açıklama yaptı.

Bakanlık, "Şu an için ABD ile ikinci tur müzakereler için herhangi bir plan yok" dedi.

PEZEKŞİYAN: SAVAŞ KİMSENİN YARARINA DEĞİL

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "savaşın kimsenin yararına" olmadığını, gerilimi azaltmak için her türlü akılcı ve diplomatik yolun kullanılmasının gerektiğini söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Pezeşkiyan, Adalet Bakanlığına yaptığı ziyaret ve inceleme sırasında açıklamalarda bulundu.

Pezeşkiyan, "Savaş kimsenin yararına değildir. Tehditlere karşı dururken aynı zamanda gerilimi azaltmak için her türlü akılcı ve diplomatik yoldan yararlanılmalıdır" dedi.

Bölgesel ve uluslararası gelişmelere yaklaşımda akılcı bir tutumun önemine dikkati çeken İran Cumhurbaşkanı, "düşmana karşı (ABD-İsrail) güvensizlik ve ilişkilerde dikkatli olmanın da kaçınılmaz bir gereklilik" olduğunu vurguladı.

ABD HEYETİNDE KİMLER YER ALACAK

Amerikan yayın kuruluşu CNN'in Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Pakistan’ın başkenti İslamabad'da yarın İran ile yapılacak müzakerelerde ABD’den aynı isimler yer alacak.

Buna göre Pakistan’daki 2. tur yeni görüşmeler için ABD’den Vance, Witkoff ve Kushner masada yer alacak.

İran tarafında ise İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bageri Keni’nin katılmasının beklendiği ifade edildi.