İran'dan Irak'a telefon: Hedefimiz sadece ABD üsleri

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile telefonda görüştü.

İran, ABD ve İsrail'in sabah saatlerinde başlattığı geniş çaplı saldırıya karşı Orta Doğu'daki ABD üslerini vurmaya başladı.

Konuyla ilgili Iraklı mevkidaşı ile görüşen Erakçi, misilleme saldırılarının bölge ülkelerini değil, yalnızca ABD askeri üslerini hedef alacağını bildirdi.

Irak Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’i arayarak bölgedeki son askeri gelişmeleri ve İran’ın yol haritasını paylaştı.

"MEŞRU MÜDAFAA HAKKIMIZI KULLANACAĞIZ"

Görüşmede, ABD ve İsrail’in bugün gerçekleştirdiği hava saldırılarına değinen Erakçi, İran’ın saldırılar karşısında sessiz kalmayacağını vurguladı. Erakçi, ülkesinin kendisini savunma konusundaki kararlılığını yineleyerek, planlanan misilleme operasyonlarının kapsamına dair net mesajlar verdi.

HEDEF ÜLKELER DEĞİL, ÜSLER

İranlı Bakan, mevkidaşına verdiği güvencede, "meşru müdafaa hakkı" kapsamında verilecek yanıtın bölgedeki sivil halkı veya bölge devletlerini hedef almayacağını belirtti. Erakçi, operasyonun doğrudan ve yalnızca bölgedeki ABD askeri üslerine yönelik olacağını ifade etti.