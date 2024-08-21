İran'dan İsrail açıklaması: "Cevabımız karadan olabilir"

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, İsrail'e Hamas suikastına ilişkin verilecek yanıtın karadan gerçekleştirilebileceğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İran'ın BM Daimi Temsilciliği "İran, İsrail'e tepkisini Gazze'deki ateşkes görüşmelerinin sonucu belli olana kadar kasıtlı olarak mı erteledi?" sorusunu yanıtladı.

Temsilcilik tarafından yapılan açıklamada, "İran'ın cevabının 2 belirgin sonucu olmalı. Birincisi, saldırganı, 'terör' ve 'İran'ın ulusal egemenliğini ihlal' nedeniyle cezalandırmalı. İkincisi, İran'ın caydırıcılık gücünü güçlendirmeli ve gelecekte herhangi bir saldırıyı önlemek için İsrail'i pişman etmeli" ifadeleri kullanıldı.

"ZAMAN BİZİM LEHİMİZE"

İran'ın tepkisinin olası bir ateşkesi olumsuz yönde etkilemekten kaçınmayı da içerdiği belirtilen açıklamada, "Muhtemelen İran'ın cevabı, İsrail'in en az ihtimal vereceği zaman ve koşullarda olacaktır. Belki, kara saldırısını göz ardı ettikleri, gözlerinin gökyüzünde ve radar ekranında olduğu bir sırada veya her ikisinden müteşekkil bir saldırı" ifadelerine yer verildi.

İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Ali Fedevi, dün yaptığı açıklamada, "Şehit Haniye'nin intikamının ne zaman ve ne şekilde alınacağını biz belirleyeceğiz ve mutlaka gerçekleşecektir" ifadelerini kullanırken, Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini de "Zaman bizim lehimize. Düşman vurulacağı zamanı beklesin" demişti.