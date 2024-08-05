İran'dan İsrail'e: Caydırıcı ve cezalandırıcı eylemimiz kaçınılmaz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, bölgede gerilimin artmasını istemediklerini ancak İran'ın ulusal güvenliğine ve bölgenin güvenliğine tehdit oluşturan İsrail'e karşı ülkesinin "caydırıcı ve cezalandırıcı" eyleminin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Dışişleri Bakanlığında düzenlenen haftalık basın toplantısında ülkesinin dış politika gündemini ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Hamas lideri İsmail Haniye'ye Tahran'da düzenlenen suikastın ardından bölgede artan gerilime ilişkin Kenani, "İran, bölgede gerilimin artmasını istemiyor. İsrail, bölgeyi tehdit ediyor. İran'ın İsrail'i cezalandırma konusundaki iradesi bölgedeki güvenliği sağlamak içindir. İran, kendi ulusal güvenliğine, dost ve müttefiklerinin güvenliğine, bölgenin güvenliğine kayıtsız kalamaz" dedi.

İranlı Sözcü, ülkesinin bugüne kadar İsrail'in başta Gazze olmak üzere bölgedeki saldırganlığına karşı gerekli hukuki ve siyasi tedbirleri aldığını ve beklentilerini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) gibi sorumlu uluslararası kuruluşlara ve bu kuruluşların yetkililerine ilettiğini ancak İsrail'in saldırılarının durdurulması için bir adım atılmadığını ifade etti.

Kenani, "ABD başta olmak üzere Siyonist rejimi destekleyenler ahlaki, insani hukuki sorumluluklarını yerine getirseydi bu duruma gelinmezdi" ifadelerini kullandı.

Ülkesinin Tel Aviv'e karşı BM Sözleşmesi'ndeki ve uluslararası hukuk çerçevesindeki haklarına dayanarak hareket edeceğini belirten Kenani, "İran, saldırganı cezalandırmak ve caydırıcılık tesis etmek amacıyla ulusal güvenliğini ciddi önlemler alarak savunacaktır. İran'ın caydırıcı eylemi kaçınılmazdır" diye konuştu.

"SİYONİST REJİM BAŞ SORUMLU"

İranlı yetkililerin Haniye'ye suikast konusunda İsrail'e destek verdiğine dair iddiaları hatırlatan ve İran’ın yapacağı saldırıda ABD'nin hangi şartlar altında doğrudan hedef olacağına ilişkin soru üzerine Kenani, şunları söyledi:

"Siyonist rejimi bu suçun doğrudan faili ve baş sorumlusu kabul ediyoruz. Bu suçlu eyleminin hesabını vermeli ve olayın sonuçlarının sorumluluğunu da kabul etmelidir. Doğal olarak saldırgan ve suçlu rejime bu suçları işlemesinde destek olan herkes hukuki ve uluslararası sonuçlardan sorumlu tutulacaktır."

Kenani, İran'ın saldırısından sonra Tel Aviv'in karşı saldırıya geçmesi halinde Tahran'ın nasıl hareket edeceğine dair soruya ise cevap vermedi.

İranlı Sözcü Kenani ayrıca Arap basınında yer alan ve ABD'li heyetin Türkiye'den İran'a gelerek görüşme yaptığı iddiasının ise asılsız olduğunu söyledi.