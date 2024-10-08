İran'dan İsrail'e: Herhangi bir saldırıya daha güçlü yanıt vereceğiz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in muhtemel saldırısına tereddüt etmeden güçlü karşılık vereceklerini söyledi.

Erakçi, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde (IPIS) düzenlenen, Irak, Yemen, Lübnan ve Suriye'nin Tahran'daki büyükelçilerinin de katıldığı bir programda konuştu.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e karşı düzenlediği Aksa Tufanı operasyonunun Tel Aviv'in aleyhine önemli gelişmelere yol açtığını söyleyen Erakçi, "Geçtiğimiz yıllarda direniş güçleri iniş çıkışlar yaşadı ama her seferinde daha dirençli bir şekilde yoluna devam etti" dedi.

İsrail'in İran'ın altyapısına saldırı tehditlerini de değerlendiren Erakçi, "İsrail'e, İran'ın iradesini test etmemesini tavsiye ediyoruz. Herhangi bir saldırıya daha güçlü yanıt vereceğiz. Cevap vermekte tereddüt etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. ​​​​​​​

İRAN'IN İSRAİL'E FÜZE SALDIRILARI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 1 Ekim'de İran'ın "ulusal güvenliğini" hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiğini bildirmişti. Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık düzenlendiği belirtilmişti.

İran devlet televizyonu, İsrail'e yaklaşık 200 füzenin atıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.