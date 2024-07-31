İran'dan İsrail'e 'intikam' mesajı: Pişman edeceğiz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İsrail saldırısında öldürülmesine tepki gösterdi. Kuran'dan "Şüphesiz Allah, aziz ve intikam sahibidir" ayetini paylaşan Pezeşkiyan, "İran, işgalci teröristleri alçakça eylemlerinden dolayı pişman edecektir" dedi. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ise İsrail'den Haniye'nin intikamını almayı vazife kabul ettiklerini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da İsrail saldırısı sonucu ölmesine ilişkin açıklama yaptı.

Pezeşkiyan, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran, Kudüs Şehidi İsmail Haniye'nin yasını tutuyor" ifadesini kullandı.

Meclis'te kendisi için düzenlenen yemin töreninde bir araya geldiği Haniye'yi "Filistin direnişinin cesur yoldaşı" olarak adlandıran Pezeşkiyan, "İki onurlu millet olan İran ve Filistin arasındaki bağ eskisinden güçlü olacak. Mazlumların direnişi her zamankinden daha kuvvetli şekilde savunulacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Saldırının İran'ın toprak bütünlüğünü de hedef aldığını belirten İran Cumhurbaşkanı, "İran, toprak bütünlüğünü, izzetini ve şerefini savunacak ve işgalci teröristleri alçakça eylemlerinden dolayı pişman edecektir" ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, açıklamasının sonunda Kuran'dan "Şüphesiz Allah, aziz ve intikam sahibidir" ayetini paylaştı.

Pezeşkiyan, öldürülen İsmail Haniye ile başkent Tahran'da bir araya gelmişti.

HAMANEY: İNTİKAMINI ALMAYI VAZİFE KABUL EDİYORUZ

Hamaney, Hamas lideri Haniye'nin Tahran'da düzenlenen suikasta ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Suikastın İran'da gerçekleşmesinden dolayı kendilerini sorumlu gördüklerini belirten Hamaney, "Suçlu ve terörist Siyonist rejim, değerli misafirimizi evimizde şehit ederek bizleri üzdü ancak aynı zamanda kendisine ağır bir ceza da hazırladı" değerlendirmesinde bulundu.

"Cesur lider" olarak adlandırdığı Haniye'ye düzenlenen suikast nedeniyle taziye dileğinde bulunan Hamaney, "İslam ümmetine, direniş cephesine, yiğit ve gururlu Filistin milletine ve özellikle Şehit Heniyye'nin ailesine, hayatta kalanlara ve onunla birlikte şehit olan arkadaşı için başsağlığı ve Allah'tan bu şehitlerin derecelerini yükseltmesini diliyorum" dedi.

Hamaney, "İran topraklarında şehit edilen Haniye'nin kanının intikamını almayı vazifemiz kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.