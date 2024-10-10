İran'dan, İsrail'in olası saldırısı hakkında açıklama: Her türlü senaryoya hazırız

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin savaş peşinde olmadığını fakat her türlü senaryoya hazır olduklarını söyledi.

Al Jazeera'ya konuşan Erakçi, İsrail'in İran'a muhtemel saldırısı ve bölgedeki son gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı.

Erakçi, "Bölgede savaş ve gerilimin tırmanması peşinde değiliz ancak her türlü senaryoya hazırız. İsrail'in saldırısının nasıl olacağına bakacağız. Ona göre değerlendirip tepkimizi göstereceğiz" dedi.

"DİRENİŞ GÜÇLERİ, İSRAİL'E CEVAP VEREBİLİRLER"

İsrail'in savaşın bölgeye yayılması peşinde olduğuna işaret eden Erakçi, "Bölgedeki direniş güçleri İsrail'e cevap verebilirler. Bizim direniş güçlerine desteğimiz siyasi ve diplomasiyle sınırlı kalmayacaktır. Onlara ne gerekiyorsa sunacağız" ifadelerini kullandı.

Son günlerde gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ve Katar ziyaretlerinde Gazze ve Lübnan'da barışın sağlanması konularını ele aldıklarını dile getiren İranlı Bakan, "ABD ile diplomatik kanallar açık. Diğer ülkeler üzerinden dolaylı olarak fikir alışverişinde bulunuyoruz" dedi.