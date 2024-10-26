İran'dan İsrail'in saldırısına ilişkin açıklama

İran’dan İsrail saldırısının ardından açıklama geldi. İran Hava Savunma Karargahı tarafından yapılan açıklamada, “Katil ve yasadışı İsrail rejimi, İran’ın tüm uyarılarına rağmen gerilimi artıracak bir adım atarak Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerindeki bazı askeri üsleri hedef aldı. Hava savunma sistemi, bu saldırıya başarılı bir şekilde karşılık verdi ve bazı bölgelerde kısmi hasar meydana geldi. Olayın boyutları ise araştırılmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Tahran Hava Savunma Komutanlığı Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklama da ise, Tahran ve çevresinde duyulan seslerin, hava savunma sistemlerinin İsrail rejiminin üç noktaya yönelik saldırılarına karşılık vermesinden kaynaklandığı belirtildi.

Öte yandan resmi İran basını, Tahran ve çevresinde ülke hava sahasına giren düşman hedeflerin hava savunma sistemleri ile başarıyla vurulduğunu duyurdu. İsrail Ordu Radyosu ise, İran’a yönelik saldırıların "birkaç saat daha devam etmesinin beklendiğini” bildirdi.

İsrail’in İran’a saldırdığını açıklamasının yankıları sürerken, resmi İran basınından saldırı iddialarına ilişkin açıklama geldi. Resmi İran basınında yer alan haberlere göre, “Tahran ve çevresinde ülke hava sahasına giren düşman hedeflerin hava savunma sistemleri ile başarıyla vurulduğu” bildirildi.

İsrail saldırılarının çoğunun füze ya da uçaklarla değil, insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirildiği belirtilirken, Tahran ve Şiraz semalarındaki İsrail hedeflerinin vurulduğu anlara ait olduğu iddia edilen birçok görüntü ise sosyal medyada paylaşıldı.

“MİSİLLEME İHTİMALİNE KARŞILIK TEDBİRLER ALINDI”

İsrail Ordu Radyosu’nun askeri kaynaklara dayandırdığı haberlere göre ise, İran’a yönelik saldırıların "birkaç saat daha devam etmesinin beklendiği” kaydedildi. İsrail’in daha fazla saldırıya hazırlanmanın yanı sıra, muhtemel bir İran misillemesine karşılık da savunma tedbirleri aldığı aktarıldı.