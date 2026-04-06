İran'dan misilleme: İsrail'in merkezinde art arda sirenler
İran’ın füze saldırısının ardından İsrail’in merkezinde, başta Tel Aviv olmak üzere birçok noktada art arda sirenler devreye girdi. İsrail ordusu, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığını açıkladı.
Kaynak: AA
ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in merkezinde art arda sirenlerin çaldığı bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı belirtildi.
İran'ın dakikalar içinde dalgalar halinde gelen misillemeleri sonrasında başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkezinde sirenler çaldı.
Sirenlerin çaldığı işgal altındaki Doğu Kudüs'te, gökyüzünde patlama sesleri duyuldu.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, yaralanma ihbarı almadıklarını açıkladı.