İran'dan misilleme saldırı: Amazon'un Bahreyn'deki web servisleri hizmet dışı kaldı

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Amerikan teknoloji şirketi Amazon'u Bahreyn'deki bulut bilişim veri merkezlerini hedef alan saldırısı sonrasında, şirketin Bahreyn'deki web servislerinin hizmet dışı kaldığı bildirildi.

Küresel internet trafiğini izleyen şirketlerden Cloudflare Radar tarafından yapılan açıklamada, Amazon'un Bahreyn'deki web servislerinin (AWS) İran Devrim Muhafızları Ordusunun saldırılarının ardından hizmet dışı kaldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırının ardından AWS Bahreyn trafiğinin kaybolduğu ve bağlantı hatalarının önemli ölçüde arttığı aktarıldı.

İngiltere'nin Financial Times gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı habere göre de Amazon'un Bahreyn'deki bulut bilişim operasyonu İran'ın düzenlediği bir saldırıda hasar gördü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail'in İran'da yetkilileri de hedef alan saldırılarına misilleme olarak Amerikan teknoloji şirketlerinden Amazon'un Bahreyn’deki bulut bilişim merkezini hedef aldığını duyurmuştu.

Açıklamada, Amazon'un "İran aleyhine casusluk ve terör faaliyeti yürüten şirketlerden biri olduğu" ileri sürülmüştü.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, sivil savunma ekiplerinin "İran saldırısı sonucu bir şirketin tesisinde çıkan yangını söndürdüğünü" duyurmuş ancak şirketin adını veya hasarın boyutunu açıklamamıştı.