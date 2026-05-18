İran'dan müzakere açıklamasında bölge ülkelere mesaj

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Medya üzerinden müzakere yürütmeyeceklerini söyleyen Bekayi, "Pakistan arabuluculuğunda görüşmeler devam etmektedir. Bölgedeki hiçbir ülke ile düşmanlığımız bulunmuyor ancak başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere bölge ülkelerinin yaşanan son olaylardan ders çıkarması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in bölgedeki varlığının güvenlik sağlamadığını söyleyen Bekayi, İsrailli yetkililerin BAE'ye yönelik ziyaretinin kendileri için gizli olmadığını ve konuyla ilgili bilgi sahibi olduklarını ifade etti.

Bekayi, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınmasına ilişkin ise, şunları kaydetti: "Hürmüz Boğazı ile ilgili bir mekanizma oluşturmak için Umman ile iletişim halindeyiz. Geçtiğimiz hafta teknik heyetler de görüşme gerçekleştirdi. Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliği için çok çaba gösterdik. Boğazdan geçiş ücreti alınmasının hukuki ve mantıki temelleri var. Hürmüz Boğazı meselesini sadece ekonomik boyuta indirgemek meseleyi basitleştirmek ve asıl odak noktasından uzaklaştırmaktır."

Ülkesinin uranyum zenginleştirme hakkının Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) ile tanındığını belirten Bekayi, bu hakkın hâlâ mevcut olduğunu kaydetti.

Bekayi, denizlerdeki güvensizliğinin ABD politikalarından kaynaklandığına işaret ederek, şunları söyledi: "Rusya ve Çin denizlerdeki güvensizliğin ve deniz ticaretine yönelik tehdidin ABD kaynaklı olduğunu biliyor. Deniz ticaretinin serbestiyeti konusunda Çin ile aynı fikirdeyiz. Korsanlıkla deniz ticaretinde sorun çıkaran ABD’dir."

Bekayi, ülkesinin ekonomik baskı ve tehditlerle çıkarlarından vazgeçmeyeceğini, ABD'nin de bunu anladığını ve olası bir saldırıya karşı nasıl cevap vereceklerini çok iyi bildiklerini söyledi.

Hürmüz Boğazı'nda Güney Kore bandıralı bir geminin hedef alınmasına ilişkin ise Bekayi, konuyla ilgili incelemeleri sürdürdüklerini dile getirdi.