İran'dan müzakere mesajı: "ABD bu gerçeği kavrayamadı"

İran'ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem, ülkesinin tehdit ve zorla müzakere masasına oturmayacağını belirtti.

Mukaddem, X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, İran ve ABD arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda İslamabad'da yapılması hedeflenen ancak ABD'nin deniz ablukası gibi eylemleri nedeniyle henüz gerçekleştirilemeyen görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İranlı Büyükelçi, "Evrensel olarak kabul edilmiş bir gerçektir ki, büyük bir medeniyete sahip tek bir ülke, tehdit ve güç altında müzakere etmez" ifadelerini kullandı.

Bunun "İslami bir ilke" olduğunu belirten Mukaddem, ABD'nin henüz bu gerçeği kavrayamadığını savundu.

BEKLENEN MÜZAKERELER ÖNCESİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Öte yandan Pakistan'da ABD ile İran heyetleri arasında yapılması beklenen ikinci tur müzakereler öncesinde başkent İslamabad'da yoğun güvenlik önlemleri alındı.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan'da sağlanan geçici ateşkesin ardından Tahran ve Washington, 11 Nisan'da Pakistan'da kalıcı ateşkes için görüşmeler yapmıştı. Yaklaşık 21 saat süren görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.