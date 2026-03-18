İran'dan 'nükleer doktrin' ve Hürmüz Boğazı açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin nükleer silah geliştirmeme yönündeki temel politikasının değişmeyeceğini açıkladı. Arakçi, bu yaklaşımın uzun yıllardır sürdürülen resmi çizginin bir parçası olduğunu belirtti.

Arakçi, İran’ın nükleer programına ilişkin tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde yaptığı açıklamada, “İran’ın nükleer programı barışçıl amaçlara yöneliktir” diyerek ABD ve İsrail’in suçlamalarını reddetti.

İran’ın daha önce de kitle imha silahlarını yasaklayan dini bir fetvaya dayandığını hatırlatan Arakçi, bu yaklaşımın geçerliliğini koruduğunu ifade etti.

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN YENİ ÖNERİ

Arakçi, küresel enerji taşımacılığı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı için yeni bir düzenleme önerdi.

Bu kapsamda Arakçi, boğazda “İran ve bölge ülkelerinin çıkarlarını gözeten yeni bir protokol” oluşturulması gerektiğini söyledi.

İran, İsrail ve ABD'nin saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'nı bu iki ülkenin müttefiklerine kapattığını duyurmuştu.