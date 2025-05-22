İran'dan PKK mesajı: PJAK’ın da bu yolu izlemesini umuyoruz

İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Amir Saeid Iravani, BM Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada, PKK’nin silahsızlanma kararı aldığını duyurmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Iravani, bu adımı “şiddetin reddi ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi yönünde önemli bir gelişme” olarak nitelendirdi.

Iravani, "PJAK da dahil olmak üzere ilişkili diğer silahlı ve terörist grupların da aynı yolu izlemesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

FRANSA: PKK’NİN SİLAHSIZLANMA KARARI DEĞERLENDİRİLMELİ

BM Güvenlik Konseyinin dünkü oturumunda Fransa’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jay Dharmadhikari de PKK’nin silah bırakma çağrısı ve fesih yönündeki açıklamasının, Suriye’nin birlik ve toprak bütünlüğünü koruma yolunda “kaçırılmaması gereken bir fırsat” olduğunu söyledi.

Fransız diplomat, Suriye’deki Kürtlere yönelik siyasi ve toplumsal katılım taahhütlerinin “görünür adımlarla hayata geçirilmesi gerektiğini” belirtti ve Şam’daki geçici hükümetin bundan sorumlu olduğunu ifade etti.

BM TEMSİLCİSİ PEDERSEN: ŞAM İLE SDG ARASINDAKİ ANLAŞMA TARİHİ FIRSAT

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ise Suriye’nin kuzeydoğusuna ilişkin 10 Mart’ta varılan anlaşmanın, Suriye’deki Kürt meselesine dair çözüm yolunda “tarihi bir fırsat” sunduğunu söyledi.

Pedersen, Şam’dan video konferans yoluyla katıldığı BM Güvenlik Konseyi oturumunda, söz konusu anlaşmanın, Suriye’nin siyasi geçiş sürecinin başarısı açısından kritik önemde olduğunu ifade etti. Pedersen “Bu süreç ilerlemeli. Her iki tarafın da taviz vermesi gerekecek. Anlaşmanın tüm başlıklarında ilerleme sağlanması hem Suriye hem de bölge için istikrarın ön şartıdır” dedi.

BM temsilcisi, anlaşmaya taraf olan aktörler arasında komite görüşmelerinin sürdüğünü belirtirken, geçen ay sonu ve bu hafta Tişrin Barajı çevresindeki çatışmaların sürece zarar verme riski taşıdığını söyledi.